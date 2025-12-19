Рейтинг@Mail.ru
Путин процитировал многодетную мать, говоря о рождении ребенка - РИА Новости, 19.12.2025
15:21 19.12.2025
Путин процитировал многодетную мать, говоря о рождении ребенка
Путин процитировал многодетную мать, говоря о рождении ребенка
Президент России Владимир Путин вспомнил слова многодетной матери, которая на встрече с главой государства рассказала, что реакцией на появление нового ребенка... РИА Новости, 19.12.2025
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин процитировал многодетную мать, говоря о рождении ребенка

Путин процитировал многодетную мать, описавшую появление нового ребенка в семье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил слова многодетной матери, которая на встрече с главой государства рассказала, что реакцией на появление нового ребенка в их семье был вопрос "Как мы раньше без тебя жили?".
Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что на последней проведенной встрече с многодетными семьями одна женщина, у которой уже, по его словам, девять или десять детей, сказала очень хорошие слова, которые глава государства запомнил.
Рождение детей должно становиться модным, заявил Путин
Вчера, 14:32
"Она говорит: "Вы знаете, как только появлялся новый ребенок - вот было уже пять-шесть человек - а как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали: "Как мы без тебя до сих пор жили?" - вспомнил президент.
Российский лидер подчеркнул важность такой оценки, состояния души, отношения к детям и понимания своего собственного счастья в материнстве и в отцовстве.
"Донести это до людей - непростое дело, но это должны делать мы все", - резюмировал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Вчера, 14:16
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
