Путин процитировал многодетную мать, говоря о рождении ребенка

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил слова многодетной матери, которая на встрече с главой государства рассказала, что реакцией на появление нового ребенка в их семье был вопрос "Как мы раньше без тебя жили?".

Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что на последней проведенной встрече с многодетными семьями одна женщина, у которой уже, по его словам, девять или десять детей, сказала очень хорошие слова, которые глава государства запомнил.

"Она говорит: "Вы знаете, как только появлялся новый ребенок - вот было уже пять-шесть человек - а как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали: "Как мы без тебя до сих пор жили?" - вспомнил президент.

Российский лидер подчеркнул важность такой оценки, состояния души, отношения к детям и понимания своего собственного счастья в материнстве и в отцовстве.

"Донести это до людей - непростое дело, но это должны делать мы все", - резюмировал Путин.