В Севастополе сбили десять воздушных целей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, сбито 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе четвертый раз за пятницу, сообщал ранее губернатор. Военные сбили три воздушные цели в районе Качи, добавлял он. Позднее он сообщил, что военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, число сбитых ПВО воздушных целей выросло с трех до пяти.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация: поступило сообщение о падении осколков от сбитых БПЛА рядом с ТСН "Берег" и возгорании деревянного домика. Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в Telegram-канале.
