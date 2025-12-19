Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили десять воздушных целей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 19.12.2025
В Севастополе сбили десять воздушных целей
В Севастополе сбили десять воздушных целей - РИА Новости, 19.12.2025
В Севастополе сбили десять воздушных целей
ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, сбито 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:07:00+03:00
2025-12-19T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сбили десять воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, сбито 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе четвертый раз за пятницу, сообщал ранее губернатор. Военные сбили три воздушные цели в районе Качи, добавлял он. Позднее он сообщил, что военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, число сбитых ПВО воздушных целей выросло с трех до пяти.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация: поступило сообщение о падении осколков от сбитых БПЛА рядом с ТСН "Берег" и возгорании деревянного домика. Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
