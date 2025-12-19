https://ria.ru/20251219/rayon-2063171915.html
Путин назвал главные укрепрайоны Украины в настоящее время
Путин назвал главные укрепрайоны Украины в настоящее время - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал главные укрепрайоны Украины в настоящее время
Славянск, Краматорск и Константиновка в настоящее время являются главными укрепрайонами Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:16:00+03:00
2025-12-19T12:16:00+03:00
2025-12-19T12:30:00+03:00
украина
краматорск
константиновка
специальная военная операция на украине
славянск
владимир путин
в мире
украина
краматорск
константиновка
славянск
Путин назвал главные укрепрайоны Украины в настоящее время
Путин назвал Славянск, Краматорск и Константиновку главными укрепрайонами ВСУ