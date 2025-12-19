Рейтинг@Mail.ru
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
11:37 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rajner-2063155718.html
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Убитый голливудский режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям, что он боится своего сына Ника и что тот может причинить ему боль, сообщает британская газета Daily
2025-12-19T11:37:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ

Daily Mail: режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына Ника

© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Убитый голливудский режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям, что он боится своего сына Ника и что тот может причинить ему боль, сообщает британская газета Daily Mail.
"Я просто в ужасе от него (Ника - ред.). Не могу поверить, что собираюсь это сказать, но я боюсь своего сына. Я думаю, что мой собственный сын может причинить мне боль", - приводит слова Райнера источник газеты.
Ранее сыну Райнеров Нику формально предъявили обвинения в убийстве родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Тела Роба Райнера и его супруги Мишель обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Режиссер Роб Райнер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
