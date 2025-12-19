https://ria.ru/20251219/rajner-2063155718.html
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Убитый голливудский режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям, что он боится своего сына Ника и что тот может причинить ему боль, сообщает британская газета Daily РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:37:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
в мире
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053752_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_92e66195cdb9c5c6c8835632f284e05b.jpg
https://ria.ru/20251218/rayner-2062798798.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053752_0:0:2675:2007_1920x0_80_0_0_c2540d6d7da1e595dbb6d87342a49fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Daily Mail: режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына Ника
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Убитый голливудский режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям, что он боится своего сына Ника и что тот может причинить ему боль, сообщает британская газета Daily Mail.
"Я просто в ужасе от него (Ника - ред.). Не могу поверить, что собираюсь это сказать, но я боюсь своего сына. Я думаю, что мой собственный сын может причинить мне боль", - приводит слова Райнера источник газеты.
Ранее сыну Райнеров Нику формально предъявили обвинения в убийстве родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Тела Роба Райнера и его супруги Мишель обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе
14 декабря. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".