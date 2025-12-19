Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rada-2063146585.html
В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС
В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС - РИА Новости, 19.12.2025
В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС
Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что Украине не хватит на два года 90 миллиардов евро, выделение которых согласовал Евросоюз. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:14:00+03:00
2025-12-19T11:14:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
антониу кошта
евросоюз
евросовет
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
https://ria.ru/20251127/grushko-2058035560.html
https://ria.ru/20251215/kallas-2062220534.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, антониу кошта, евросоюз, евросовет, мвф
В мире, Россия, Украина, Москва, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, МВФ
В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС

Железняк: Украине не хватит на два года 90 миллиардов евро, выделенных ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что Украине не хватит на два года 90 миллиардов евро, выделение которых согласовал Евросоюз.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, заявил Грушко
27 ноября, 14:15
"Достаточно ли нам этих 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) на два следующих года? Нет. МВФ считает, что нужно будет 137 миллиардов долларов для закрытия нужд", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина все же нуждается в дополнительном финансировании "по другим программам".
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Каллас назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
15 декабря, 19:21
 
В миреРоссияУкраинаМоскваАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала