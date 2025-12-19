В Раде заявили, что Украине не хватит денег, которые согласовал для нее ЕС

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что Украине не хватит на два года 90 миллиардов евро, выделение которых согласовал Евросоюз.

"Достаточно ли нам этих 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) на два следующих года? Нет. МВФ считает, что нужно будет 137 миллиардов долларов для закрытия нужд", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина все же нуждается в дополнительном финансировании "по другим программам".

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.