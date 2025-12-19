На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутаты Рады "палец о палец не ударили" относительно подготовки к выборам, заявил украинский парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
"В этом году парламент еще палец о палец не ударил относительно подготовки к выборам. Будут создавать рабочую группу, которая, скорее всего, заработает в следующем году. Независимо от того, хотим мы выборы или нет, это технически невозможно. А выборы исключительно президента во время военного положения, да еще и через онлайн, ну простите, это манипуляция, которую, очевидно, придумали не очень порядочные люди в офисе президента", - сказал Железняк в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Он также заявил, что, скорее всего, идею по проведению выборов не поддержат ни парламент, ни общество.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
