На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады

"В этом году парламент еще палец о палец не ударил относительно подготовки к выборам. Будут создавать рабочую группу, которая, скорее всего, заработает в следующем году. Независимо от того, хотим мы выборы или нет, это технически невозможно. А выборы исключительно президента во время военного положения, да еще и через онлайн, ну простите, это манипуляция, которую, очевидно, придумали не очень порядочные люди в офисе президента", - сказал Железняк в эфире телеканала "Новости.LIVE".