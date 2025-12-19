Рейтинг@Mail.ru
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rada-2063109315.html
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады - РИА Новости, 19.12.2025
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады
Депутаты Рады "палец о палец не ударили" относительно подготовки к выборам, заявил украинский парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:07:00+03:00
2025-12-19T09:07:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskij-2062937833.html
https://ria.ru/20251218/zelenskij-2062906754.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины, "голос"
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, "Голос"
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады

Железняк: Рада еще палец о палец не ударила относительно подготовки к выборам

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутаты Рады "палец о палец не ударили" относительно подготовки к выборам, заявил украинский парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский неизбежно проиграет выборы, считает украинский экс-министр
18 декабря, 15:11
"В этом году парламент еще палец о палец не ударил относительно подготовки к выборам. Будут создавать рабочую группу, которая, скорее всего, заработает в следующем году. Независимо от того, хотим мы выборы или нет, это технически невозможно. А выборы исключительно президента во время военного положения, да еще и через онлайн, ну простите, это манипуляция, которую, очевидно, придумали не очень порядочные люди в офисе президента", - сказал Железняк в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Он также заявил, что, скорее всего, идею по проведению выборов не поддержат ни парламент, ни общество.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский признал отсутствие прогресса в разработке закона о выборах
18 декабря, 13:34
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины"Голос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала