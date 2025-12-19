Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 19.12.2025
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2025
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
черное море
безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов

ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого декабря с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и девять – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала