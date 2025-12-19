https://ria.ru/20251219/pvo-2063430284.html
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
черное море
Над Крымом и Черным морем сбили 11 украинских дронов
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем