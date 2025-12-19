https://ria.ru/20251219/pvo-2063160453.html
Силы ПВО сбили девять авиабомб, 20 снарядов HIMARS и 1689 дронов ВСУ
Российская ПВО за неделю сбила 1689 дронов, девять управляемых авиабомб и 20 снарядов HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
