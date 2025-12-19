Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили девять авиабомб, 20 снарядов HIMARS и 1689 дронов ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 19.12.2025 (обновлено: 11:53 19.12.2025)
Силы ПВО сбили девять авиабомб, 20 снарядов HIMARS и 1689 дронов ВСУ
Российская ПВО за неделю сбила 1689 дронов, девять управляемых авиабомб и 20 снарядов HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Силы ПВО сбили девять авиабомб, 20 снарядов HIMARS и 1689 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1689 дронов, девять управляемых авиабомб и 20 снарядов HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО
 
 
