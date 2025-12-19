Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 19.12.2025 (обновлено: 09:34 19.12.2025)
ПВО за ночь уничтожила 94 беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 94 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2025
безопасность, россия, ростовская область, белгородская область, вооруженные силы украины, каспийское море, самарская область, краснодарский край, воронежская область, астраханская область
Безопасность, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Каспийское море, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская область, Астраханская область
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 94 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Российские бойцы сбили 36 БПЛА над Ростовской областью, 17 — над Белгородской, 15 — над Воронежской, отметили в ведомстве.
Уточняется, что еще семь дронов поразили над Каспийским морем, по шесть — над Самарской и Астраханской областями, пять — над Азовским морем и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
