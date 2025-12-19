https://ria.ru/20251219/pvo-2063104977.html
ПВО за ночь уничтожила 94 беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 94 беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 94 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2025
ПВО за ночь уничтожила 94 беспилотника
