14:15 19.12.2025
Путин призвал думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ
Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной... РИА Новости, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне тоже должны об этом думать", - заявил Путин, говоря о существующей государственной поддержке для семей в вопросе ЖКХ.
Он объяснил, что если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку. В случае Москвы эта отметка составляет 10%, добавил президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
