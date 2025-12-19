https://ria.ru/20251219/putinr-2063253897.html
Путин призвал думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ
Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной...
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне тоже должны об этом думать", - заявил Путин, говоря о существующей государственной поддержке для семей в вопросе ЖКХ.
Он объяснил, что если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку. В случае Москвы
эта отметка составляет 10%, добавил президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.