https://ria.ru/20251219/putinr-2063177439.html
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:25:00+03:00
2025-12-19T12:25:00+03:00
2025-12-19T13:13:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063175136_0:1:3070:1728_1920x0_80_0_0_836b76dfb247a809616e43f79f1add08.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063178443.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063175136_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b8b19bc6bd593562210512cad6168d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
Путин: в районе Купянска окружена группировка ВСУ, шансов у них нет
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Группировка, окруженная в этом месте (в районе Купянска - ред.), значительная - это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.