У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Группировка, окруженная в этом месте (в районе Купянска - ред.), значительная - это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.