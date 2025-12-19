Рейтинг@Mail.ru
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
12:25 19.12.2025 (обновлено: 13:13 19.12.2025)
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин

Путин: в районе Купянска окружена группировка ВСУ, шансов у них нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Группировка, окруженная в этом месте (в районе Купянска - ред.), значительная - это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин отметил важность взятия Красноармейска
