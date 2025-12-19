https://ria.ru/20251219/putin-2063450480.html
Путин поприветствовал участников премии "Вызов"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премия в области будущих технологий "Вызов" значительно укрепила свой авторитет, получила широкую поддержку со стороны органов власти и крупных российских корпораций, помогла многим исследовательским и инженерным командам воплотить в жизнь дерзкие, прорывные планы, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Отрадно, что ваш проект, стартовавший в 2023 году, значительно укрепил свой авторитет, получил широкую поддержку со стороны органов власти и крупных российских корпораций, помог многим исследовательским и инженерным командам воплотить в жизнь дерзкие, прорывные планы", - говорится в телеграмме.
Он отметил, что почетные награды вновь вручаются талантливым, увлеченным любимым делом людям, тем, кто трудится с полной отдачей, ищет нестандартные научные, технологические решения, ставит перед собой амбициозные цели, искренне стремится приносить пользу Родине.
Президент считает важным, что масштабные, содержательные инициативы, какой является премия "Вызов", вносят действенный вклад в популяризацию науки и образования, в формирование у молодёжи интереса к творческому, исследовательскому поиску. От этого прямо зависит успешное социально-экономическое развитие России
, укрепление её суверенитета, достижение технологического лидерства на ключевых направлениях прогресса.