Guardian заметила важную деталь в речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 19.12.2025 (обновлено: 23:42 19.12.2025)
Guardian заметила важную деталь в речи Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил непоколебимую позицию по Украине, отвечая на вопросы во время прямой линии, обратила внимание британская газета Guardian.
"Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы", — говорится в публикации.
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Вчера, 22:40
Как пишут американский телеканал NBC и французская газета Parisien, в ходе конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Газета Politico отметила, что за мероприятием было интересно наблюдать.
Помимо украинского кризиса российский лидер также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, обратившись к статистике, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.
Газета Politico сделала вывод о том, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными. Она также обратила внимание на слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. И Politico, и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
"Сделать это с Путиным". В США запаниковали из-за шага против России
Вчера, 21:40
 
