Guardian заметила важную деталь в речи Путина

Как пишут американский телеканал NBC и французская газета Parisien, в ходе конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Газета Politico отметила, что за мероприятием было интересно наблюдать.

Газета Politico сделала вывод о том, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными. Она также обратила внимание на слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. И Politico, и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.