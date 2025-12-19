Газета Politico сделала вывод о том, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными. Она также обратила внимание на слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. И Politico, и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.