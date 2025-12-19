Рейтинг@Mail.ru
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063442375.html
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина - РИА Новости, 19.12.2025
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Прямая линия президента России Владимира Путина прошла в важный для украинского урегулирования момент и привлекла внимание на Западе, отмечает телеканал Al... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:40:00+03:00
2025-12-19T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063299536.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063404202.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина

Al Jazeera: речь Путина прозвучала в решающий момент СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина прошла в важный для украинского урегулирования момент и привлекла внимание на Западе, отмечает телеканал Al Jazeera.
"Заявления Путина прозвучали в решающий момент и находятся под пристальным вниманием западных чиновников", — говорится в материале.
Путин: Не мы начали эту войну - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
Вчера, 15:22
Как пишут американский телеканал NBC и французская газета Parisien, в ходе конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Газета Politico отметила, что за мероприятием было интересно наблюдать.
Помимо украинского кризиса российский лидер также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, обратившись к статистике, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.
Газета Politico сделала вывод о том, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными. Она также обратила внимание на слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. И Politico, и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала