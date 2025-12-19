В РПЦ надеются, что после прямой линии закон защитит россиян от оккультизма

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и надеются, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от "всевозможных магов и колдунов", сообщил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В пятницу Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, "загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова", наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий, в частности с РПЦ.
«
"Приветствуем обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в столь представительном формате: с участием главы Российского государства", - сказал агентству Легойда.
Председатель синодального отдела напомнил, что представители Русской православной церкви и ее глава - патриарх Московский и всея Руси Кирилл - не раз подчеркивали, что "всевозможные маги и колдуны" наносят вред множеству людей, лишают их не только денег, но и душевного и духовного здоровья.
"Очень важно, что эта постановка вопроса вызвала понимание у президента России. Надеемся, что найдется необходимая правовая форма, которая позволит защитить наших соотечественников от этого несомненного зла", - заключил собеседник агентства.