В РПЦ надеются, что после прямой линии закон защитит россиян от оккультизма

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и надеются, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от "всевозможных магов и колдунов", сообщил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Председатель синодального отдела напомнил, что представители Русской православной церкви и ее глава - патриарх Московский и всея Руси Кирилл - не раз подчеркивали, что "всевозможные маги и колдуны" наносят вред множеству людей, лишают их не только денег, но и душевного и духовного здоровья.