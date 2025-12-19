https://ria.ru/20251219/putin-2063415408.html
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами
Россия рассматривает возможность создания совместных технологических парков еще с рядом стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами
