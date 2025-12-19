Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами - РИА Новости, 19.12.2025
19:32 19.12.2025
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами
Россия рассматривает возможность создания совместных технологических парков еще с рядом стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин заявил о возможном создании совместных технопарков с другими странами

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия рассматривает возможность создания совместных технологических парков еще с рядом стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
У главы государства узнали, в каких дружественных странах возможно создание таких площадок, как Российско-Таджикистанский индустриальный парк в Душанбе. На что президент ответил, что Россия уже несколько лет занимается созданием подобной структуры в Египте, в зоне реки Нил. Этот проект, по его словам, должен привести к серьезным экономическим результатам для обоих государств.
"Подобные же проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнеров. И, безусловно, ваш опыт будет использован", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Россия Душанбе Египет Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
