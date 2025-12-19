Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона смотрели прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
19:27 19.12.2025
Жители Херсона смотрели прямую линию с Путиным
Жители подконтрольного украинским властям Херсона, несмотря на угрозы репрессий и преследований, со всеми россиянами смотрели прямую линию с президентом России... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
херсон
херсонская область
владимир путин
игорь кастюкевич
валерий герасимов
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир путин, игорь кастюкевич, валерий герасимов, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Путин, Игорь Кастюкевич, Валерий Герасимов, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Сенатор Кастюкевич: жители Херсона смотрели прямую линию с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона, несмотря на угрозы репрессий и преследований, со всеми россиянами смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Ко мне поступают сообщения от жителей Херсона, что они, несмотря на угрозы репрессий и преследований, вместе со всеми россиянами смотрят прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Их не останавливает даже попытка киевских властей блокировать весь контент из России", - сказал Кастюкевич.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
По его словам, жители Херсона следят за всеми новостями из России и левобережной части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
В миреРоссияХерсонХерсонская областьВладимир ПутинИгорь КастюкевичВалерий ГерасимовИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
