Жители Херсона смотрели прямую линию с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским властям Херсона, несмотря на угрозы репрессий и преследований, со всеми россиянами смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.