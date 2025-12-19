Рейтинг@Mail.ru
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063412974.html
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину - РИА Новости, 19.12.2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Тюменские власти помогут многодетной семье Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:12:00+03:00
2025-12-19T19:12:00+03:00
россия
тюменская область
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a952bdcd1a9a4ee3860b74080ffeabdc.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_77518c4ca1044044aae56a448ed5d64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тюменская область, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину

Тюменские власти помогут семье Баязитовых после обращения к Путину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Тюменские власти помогут многодетной семье Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России.
"По поручению губернатора Тюменской области глава Тобольского округа Андрей Ходосевич встретился с многодетной матерью из села Абалак Гульнарой Баязитовой. На прямой линии с главой государства Владимиром Путиным она подняла тему порядка оформления социальных льгот для многодетных семей в РФ. Ходосевич пообщался с Гульнарой Туйгуновной и на месте уточнил, какая помощь необходима по выплатам", - сообщает информационный центр правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью.
Комментируя обращение, Путин отметил, что считает неразумным при повышении трудового дохода семей уменьшать их господдержку, по его словам, "это дестимулирует людей к трудовой деятельности".
"Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышат то, что мы сейчас с вами говорим. Но просто здесь никакой экономии нету, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Согласен с вами. Но коллеги точно поработают, и надеюсь, что этот вопрос будет закрыт", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
РоссияТюменская областьВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала