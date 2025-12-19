https://ria.ru/20251219/putin-2063412974.html
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину - РИА Новости, 19.12.2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Тюменские власти помогут многодетной семье Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с... РИА Новости, 19.12.2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Тюменские власти помогут семье Баязитовых после обращения к Путину
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Тюменские власти помогут
многодетной семье Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России.
"По поручению губернатора Тюменской области
глава Тобольского округа Андрей Ходосевич встретился с многодетной матерью из села Абалак Гульнарой Баязитовой. На прямой линии с главой государства Владимиром Путиным
она подняла тему порядка оформления социальных льгот для многодетных семей в РФ
. Ходосевич пообщался с Гульнарой Туйгуновной и на месте уточнил, какая помощь необходима по выплатам", - сообщает информационный центр правительства региона.
По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью.
Комментируя обращение, Путин отметил, что считает неразумным при повышении трудового дохода семей уменьшать их господдержку, по его словам, "это дестимулирует людей к трудовой деятельности".
"Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин
и все руководство правительства услышат то, что мы сейчас с вами говорим. Но просто здесь никакой экономии нету, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Согласен с вами. Но коллеги точно поработают, и надеюсь, что этот вопрос будет закрыт", - подчеркнул Путин.