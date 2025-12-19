https://ria.ru/20251219/putin-2063411919.html
Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину
Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину - РИА Новости, 19.12.2025
Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину
Власти Самарской области помогут семье из Чапаевска оформить статус многодетной после обращения главы семейства к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:04:00+03:00
2025-12-19T19:04:00+03:00
2025-12-19T19:04:00+03:00
общество
самарская область
чапаевск
россия
владимир путин
вячеслав федорищев
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_10838a6584d7c42d9aa37b79562aa959.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
самарская область
чапаевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_5f7a8402fceb9270416420fd39f78a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, чапаевск, россия, владимир путин, вячеслав федорищев, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Самарская область, Чапаевск, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Самарские власти помогут многодетной семье после обращения к Путину
Самарские власти помогут многодетной семье из Чапаевска после обращения к Путину