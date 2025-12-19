Рейтинг@Mail.ru
Тверскую деревню газифицируют после обращения на прямую линию Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063410115.html
Тверскую деревню газифицируют после обращения на прямую линию Путина
Тверскую деревню газифицируют после обращения на прямую линию Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Тверскую деревню газифицируют после обращения на прямую линию Путина
Тверскую деревню Новое Чопрово, об отсутствии газа в которой жители пожаловались на прямую линию президента РФ Владимира Путина, включат в программу... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:56:00+03:00
2025-12-19T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
виталий королев
газпром
итоги года с владимиром путиным — 2025
тверская область
газификация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063288122_0:457:2827:2047_1920x0_80_0_0_d430ac433aad42d3e8fbc610ad799cc9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063288122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d7052c8f0406ff4ecc35ec63457d8bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, виталий королев, газпром, итоги года с владимиром путиным — 2025, тверская область, газификация
Россия, Владимир Путин, Виталий Королев, Газпром, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Тверская область, газификация
Тверскую деревню газифицируют после обращения на прямую линию Путина

Тверскую деревню газифицируют после обращения жителей на прямую линию Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 19 дек - РИА Новости. Тверскую деревню Новое Чопрово, об отсутствии газа в которой жители пожаловались на прямую линию президента РФ Владимира Путина, включат в программу газификации, сообщило правительство региона.
Вопрос об отсутствии газа в деревне Новое Чопрово Тверской области транслировался во время прямой линии Путина.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
"По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева предприняты необходимые меры для оценки возможностей обеспечения газоснабжения в данном населенном пункте… Как отмечают в администрации муниципального образования, на 2026 год запланированы работы по подготовке включения населенного пункта в программу газификации", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в населенном пункте проживают 28 человек, социальные объекты отсутствуют. Специалисты министерства энергетики и ЖКХ Тверской области, "Газпрома" и администрации Калининского округа оперативно выехали на место, пообщались с населением, уточнили потребности в газификации.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
РоссияВладимир ПутинВиталий КоролевГазпромИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Тверская областьгазификация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала