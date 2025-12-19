Путина пригласили в Якутию на открытие кластера "Точка будущего"

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Якутии, площадь современного многофункционального кластера "Точка будущего" в поселке Жатай включает в себя семь школьных корпусов общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров. Также в нем предусмотрен спортивный блок с бассейном, спортзалом и залом художественной гимнастики. Кроме образовательных и спортивных объектов, на территории кластера строится многоквартирный жилой дом и транспортный терминал с паркингом на 249 машиномест.