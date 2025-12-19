Путина пригласили в Якутию на открытие кластера "Точка будущего"

ЯКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии пригласили в 2026 году в Якутию на открытие образовательного кластера "Точка будущего".
"Приглашаем вас на открытие "Точки будущего" в Якутске 1 сентября 2026 года", - сказал директор "Точки будущего" в Иркутской области Максим Астраханцев, интересуясь образованием в эпоху искусственного интеллекта.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Якутии, площадь современного многофункционального кластера "Точка будущего" в поселке Жатай включает в себя семь школьных корпусов общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров. Также в нем предусмотрен спортивный блок с бассейном, спортзалом и залом художественной гимнастики. Кроме образовательных и спортивных объектов, на территории кластера строится многоквартирный жилой дом и транспортный терминал с паркингом на 249 машиномест.
Ранее сообщалось, что в якутском Жатае в 2026 году введут образовательный комплекс "Точка будущего", финансируемый за счет фонда помощи детям "Новый дом" Альберта Авдоляна.