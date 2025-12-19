Про налоги, любовь и мошенников. Яркие моменты пресс-конференции Путина

Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Президент подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов. В этом году конференция длилась 4,5 часа. Было задано более 80 вопросов. Самые интересные и яркие моменты с мероприятия – в нашей подборке.