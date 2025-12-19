Рейтинг@Mail.ru
17:37 19.12.2025
Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для него стало полной неожиданностью, что меры поддержки участников СВО не распространяются на тех, кто заключил контракт до начала спецоперации, он назвал это явным пробелом.
Президент РФ провел встречу с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Один из волонтеров обратился к лидеру России с вопросом насчет мер поддержки для участников СВО, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ до начала спецоперации, но участвовали в в ней. Сейчас на данную категорию военнослужащих не распространяются меры поддержки для участников СВО.
"Для меня это полная неожиданность... Это просто явный очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимание", - сказал Путин, разговаривая с сотрудником кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" о мерах поддержки для участников СВО, заключивших контракт с ВС РФ до начала спецоперации.
Володин рассказал, как будут реализованы решения Путин
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
