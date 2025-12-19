https://ria.ru/20251219/putin-2063377933.html
Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО
Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что для него стало полной неожиданностью, что меры поддержки участников СВО не распространяются на тех, кто заключил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:37:00+03:00
2025-12-19T17:37:00+03:00
2025-12-19T17:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_16f857d2bcaeb033e5c6ecf81a659071.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063375584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_5036520e3e300da18bec1ea613382415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО
Путин назвал отсутствие поддержки для заключивших контракт до СВО пробелом
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для него стало полной неожиданностью, что меры поддержки участников СВО не распространяются на тех, кто заключил контракт до начала спецоперации, он назвал это явным пробелом.
Президент РФ
провел встречу с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным
". Один из волонтеров обратился к лидеру России с вопросом насчет мер поддержки для участников СВО, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ до начала спецоперации, но участвовали в в ней. Сейчас на данную категорию военнослужащих не распространяются меры поддержки для участников СВО.
"Для меня это полная неожиданность... Это просто явный очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимание", - сказал Путин, разговаривая с сотрудником кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" о мерах поддержки для участников СВО, заключивших контракт с ВС РФ до начала спецоперации.