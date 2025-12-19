Путин удивился отсутствию поддержки для бойцов, заключивших контракт до СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для него стало полной неожиданностью, что меры поддержки участников СВО не распространяются на тех, кто заключил контракт до начала спецоперации, он назвал это явным пробелом.

"Для меня это полная неожиданность... Это просто явный очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимание", - сказал Путин, разговаривая с сотрудником кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" о мерах поддержки для участников СВО, заключивших контракт с ВС РФ до начала спецоперации.