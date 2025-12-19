https://ria.ru/20251219/putin-2063375584.html
Володин рассказал, как будут реализованы решения Путин
Володин рассказал, как будут реализованы решения Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Володин рассказал, как будут реализованы решения Путин
Решения, принятые президентом России Владимиром Путиным по результатам общения с гражданами, будут законодательно реализованы в приоритетном порядке, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:49:00+03:00
2025-12-19T17:49:00+03:00
2025-12-19T17:50:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6420292367e83df10926e845a393ca30.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063372924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_f137d95eda6a76d1459684ce62a1d305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Володин рассказал, как будут реализованы решения Путин
Володин пообещал реализовать решения Путина в приоритетном порядке