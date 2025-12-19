https://ria.ru/20251219/putin-2063373529.html
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 19.12.2025
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала разногласия в ЕС по поводу замороженных российских активов "услугой" президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 19.12.2025
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине
Каллас назвала разногласия в ЕС по российским активам услугой Путину