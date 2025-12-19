Рейтинг@Mail.ru
Москалькова будет вести мониторинг выполнения поручений Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 19.12.2025 (обновлено: 18:04 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063372924.html
Москалькова будет вести мониторинг выполнения поручений Путина
Москалькова будет вести мониторинг выполнения поручений Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Москалькова будет вести мониторинг выполнения поручений Путина
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат будет вести мониторинг реализации поручений президента России Владимира... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:47:00+03:00
2025-12-19T18:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
татьяна москалькова
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063367137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, татьяна москалькова, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Москалькова будет вести мониторинг выполнения поручений Путина

Москалькова будет следить за выполнением поручений Путина после прямой линии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат будет вести мониторинг реализации поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
"В конце года президент России провел большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В каждом ответе Владимира Владимировича ощущалась искренняя забота о человеке, его правах и свободах... Будем вести тщательный мониторинг реализации поручений президента, взаимодействуя с органами власти всех уровней", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам федерального омбудсмена, многочисленные обращения россиян о социальной поддержке, экономическом развитии, жилищных гарантиях, медицинском обеспечении стали не только поводом для прямых поручений, но и "сигналом к усилению правозащитной работы на всех уровнях".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что по итогам прямой линии главы государства будет сформирован перечень поручений.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Слова Путина о Зеленском на прямой линии вызвали переполох в США
Вчера, 17:33
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна МоскальковаДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала