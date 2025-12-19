Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян - РИА Новости, 19.12.2025
17:34 19.12.2025
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян
Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян на прямой линии. РИА Новости, 19.12.2025
общество
россия
владимир путин
ростелеком
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество, россия, владимир путин, ростелеком, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Ростелеком, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян

Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений на прямой линии

Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян на прямой линии.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. После этого глава государства встретился с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы, где представитель "Ростелекома" доложил ему о выполненных компанией задачах в рамках проведения программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
"И хочу вас поблагодарить", - сказал Путин, выслушав доклад.
Президент также выразил надежду, что вся информация о вопросах, поступивших на программу от граждан, будет получена, а коллеги из "Народного фронта" продолжат работу, как и в 2024 году.
Общество Россия Владимир Путин Ростелеком Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
