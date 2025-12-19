https://ria.ru/20251219/putin-2063367833.html
Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян
Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян на прямой линии. РИА Новости, 19.12.2025
общество
россия
владимир путин
ростелеком
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Ростелеком, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян на прямой линии.
Путин
в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. После этого глава государства встретился с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы, где представитель "Ростелекома
" доложил ему о выполненных компанией задачах в рамках проведения программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
"И хочу вас поблагодарить", - сказал Путин, выслушав доклад.
Президент также выразил надежду, что вся информация о вопросах, поступивших на программу от граждан, будет получена, а коллеги из "Народного фронта" продолжат работу, как и в 2024 году.