Путин поблагодарил "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ПАО "Ростелеком" за работу по приему обращений от россиян на прямой линии.

Президент также выразил надежду, что вся информация о вопросах, поступивших на программу от граждан, будет получена, а коллеги из "Народного фронта" продолжат работу, как и в 2024 году.