Слова Путина о Зеленском на прямой линии вызвали переполох в США

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского из-за кадров якобы на фоне стелы на въезде в город Купянск, сообщил CNN.
CNN также привел слова российского лидера, в которых он охарактеризовал Зеленского как "талантливого артиста".
На совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО России Валерий Герасимов заявлял, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15:00 мск и продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином Дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получили представители СМИ в том числе из недружественных стран.