Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО - РИА Новости, 19.12.2025
17:22 19.12.2025
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы о получении справок об участии в СВО поступали на прямую линию. РИА Новости, 19.12.2025
Новости
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО

Путин обратил внимание на то, что поступают вопросы о справках об участии в СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы о получении справок об участии в СВО поступали на прямую линию.
Волонтеры рассказали, что в прошлом году было тяжело получить справку о том, что сын, супруг или муж участвовали в СВО, однако в 2025 году таких обращений практически нет, так как заработали "Госуслуги" - процесс стал проще и быстрее.
"Действительно, иногда поступают такие вопросы", - сказал Путин в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
