https://ria.ru/20251219/putin-2063364486.html
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы о получении справок об участии в СВО поступали на прямую линию. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:22:00+03:00
2025-12-19T17:22:00+03:00
2025-12-19T17:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_16f857d2bcaeb033e5c6ecf81a659071.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063363098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_5036520e3e300da18bec1ea613382415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о вопросах по справкам, подтверждающим участие в СВО
Путин обратил внимание на то, что поступают вопросы о справках об участии в СВО