Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался во взаимной любви к ветеранам спецоперации.

Российский лидер в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.