Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО - РИА Новости, 19.12.2025
17:19 19.12.2025
Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО
Путин признался во взаимной любви к ветеранам СВО
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался во взаимной любви к ветеранам спецоперации.
В пятницу в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" ветераны специальной военной операции поздравили главу государства с наступающим Новым годом, пожелали ему здоровья, выразили восхищение его стойкостью и эрудированностью, а также добавили, что очень любят лидера страны.
"Это взаимно", - ответил ветеранам СВО Путин.
Российский лидер в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Путин рассказал о ветеранах СВО, работающих на прямой линии
ОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
