Путин восхитился ветеранами СВО, играющими в футбол
Путин восхитился ветеранами СВО, играющими в футбол - РИА Новости, 19.12.2025
Путин восхитился ветеранами СВО, играющими в футбол
Президент России Владимир Путин восхитился ветеранами специальной военной операции с ограниченными возможностями, которые играют в футбол или катаются на лыжах. РИА Новости, 19.12.2025
россия
Путин восхитился ветеранами СВО, играющими в футбол
Путин восхитился ветеранами СВО, которые катаются на лыжах