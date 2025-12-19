Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о стремительном развитии технологий
17:09 19.12.2025
Путин рассказал о стремительном развитии технологий
Путин рассказал о стремительном развитии технологий
Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях стремительного развития современных технологий крайне сложно делать прогнозы на сотни лет вперед. РИА Новости, 19.12.2025
2025
Путин рассказал о стремительном развитии технологий

Путин: трудно прогнозировать будущее на сотни лет на фоне развития технологий

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях стремительного развития современных технологий крайне сложно делать прогнозы на сотни лет вперед.
В пятницу на ежегодной прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, главе государства задали вопрос, какой будет Россия через 200 лет.
«
"На сотни лет вперед сегодня трудно что-то прогнозировать в условиях нарастающего влияния технологий - искусственного интеллекта, достижений в области генетики, нанотехнологий. Как это изменит сознание людей, будут ли границы, что это вообще будет - сказать сложно", - сказал Путин.
Он отметил, что более близкая перспектива все же поддается осмыслению. "А вот что будет со страной через 10 лет - это в принципе можно себе представить", - подчеркнул глава государства. Путин выразил уверенность, что будущее России связано прежде всего с людьми, их образованием и ценностями. "Я очень рассчитываю на то, что наша страна будет высокообразованной, и на базе высокого уровня образования наших людей - высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики", - сказал президент.
Глава государства добавил, что рассчитывает на мирное и устойчивое развитие страны. "Россия будет жить в условиях мира, благополучия, выстраивая отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения", - отметил Путин.
