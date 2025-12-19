Путин рассказал о стремительном развитии технологий

Он отметил, что более близкая перспектива все же поддается осмыслению. "А вот что будет со страной через 10 лет - это в принципе можно себе представить", - подчеркнул глава государства. Путин выразил уверенность, что будущее России связано прежде всего с людьми, их образованием и ценностями. "Я очень рассчитываю на то, что наша страна будет высокообразованной, и на базе высокого уровня образования наших людей - высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики", - сказал президент.