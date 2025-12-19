Рейтинг@Mail.ru
17:05 19.12.2025 (обновлено: 17:39 19.12.2025)
Думайте о будущем и будьте счастливы: Владимир Путин подвел итоги года
Елена Караева
Елена Караева
Елена Караева
Елена Караева
Подводя итоги года, Владимир Путин говорил о спецоперации, героизме наших воинов, успехах на ЛБС, ситуации в экономике. Но, наверное, самые главные вопросы президент получил от женщин: от студентки-пятикурсницы, от работающей в детсадике мамы шестерых детей и от радиожурналистки, тоже мамы. Русские женщины задали российскому лидеру вопросы о материнстве, состоявшемся или планируемом. И из слов, что сопровождали каждый ответ Владимира Путина, вероятно, все поняли, что для него — прежде всего как для национального лидера — демография есть важнейший фактор развития нашей страны.
Дети, семья и демография — существительные. А спецоперация, рост экономики, понижение ключевой ставки Центробанком и уж точно внешняя политика — прилагательные. Потому что вышеперечисленное прилагается к рождению детей, созданию семей, поддержке и помощи родителям. Настоящее прилагается к будущему.
Путин рассказал, что нужно делать с плохими событиями
Путин рассказал, что нужно делать с плохими событиями
Вчера, 16:23
Те, кто ожидал от этого разговора — интонационно семейного, а тематически почти исключительно внутриполитического — неких сенсаций или ярких заявлений, ждите дальше. Путин обсуждал происходящее в нашем, таком большом и уютном русском доме, то, что нас интересует. И это точно — не "прогресс, демократия, права человека и полная инклюзия". Западные журналисты, естественно, задавали вопросы, которые им продиктовали их редакции, — и закономерно получили отлуп, поскольку попытались отвлечь внимание на абсолютно ничтожную цель. Происходящее западнее Бреста чем дальше, тем больше напоминает цирк дурного пошиба. Реагировать на тамошние унылые репризы — себя не уважать.
Почти четыре года нашего противостояния Западу — военному, экономическому и идеологическому — для нас стали сложной дорогой мужества. На ней мы одержали победы, тактические и стратегические, на всей линии фронта. Уверенность в нашей исторической правоте, позволяющая нам продолжать идти вперед на ЛБС. Темпы роста экономики, сильно превышающие то, что происходит в еэсовской экономике. Нижайший, ниже нижнего предела объем госдолга. Практически бездефицитный (1,6 процента ВВП) бюджет. Расцвет культуры. Любой. Классическая? Пожалуйста. Постмодерн? Да на здоровье.
Это категорически несенсационно, что сказано было почти между прочим. Это не значит, что эти цифры не важны. Просто уже сделанным и достигнутым в России не принято хвастаться. Совершили, добились и пошли дальше.
Путин сам в разговоре подчеркивал, что самое важное для нас — будущее. Развитие новых технологий и искусственного интеллекта. Национальные мессенджеры, но в среде конкурентной, потому что состязательность — во многом основа успеха. Демография — это тоже будущее.
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Вчера, 17:04
Специальная военная операция, которой тематически открыл сегодняшний разговор Владимир Путин, — это точно не война с народом Украины. Это не война против народа Украины. Это война с нацизмом в его современном изводе, созданном и вскормленном натовским и еэсовским Брюсселем. На противостояние нас вынудили. Мы приняли вызов, точно осознавая, что идет сражение за наше будущее. Тему "русского милитаризма" предоставим развивать тем, кто за это получает деньги.
А мы — совершенно про другое. Мы — не про деньги. Мы — про ценности. Про то, что нельзя купить ни за какие деньги. Во время большого семейного разговора российский лидер говорил о том, о чем говорят не политики, а просто люди. Путин рассказал, как Герой России Наран Очир-Горяев, колоссально мужественный наш воин, попросил его помочь в лечении мамы. Не как президента. А как человека.
Вообще, состоявшийся разговор, при всей важности и экономики, и социального развития страны, и успехов регионов, был совсем не про политику. Это был большой семейный совет нашей большой страны и нашего большого народа, где делились своими планами и идеями. Сообщали в прямом эфире о грядущей женитьбе — и немедленно тут же делали предложение избраннице. Говорили о желании создать семью и родить ребенка — и спрашивали о совете и о возможной помощи молодой семье. Говорили о проблемах со здоровьем и о необходимости покупать лекарства. И Путин отвечал — и снова вначале как просто человек, и только потом как президент. И, пожалуйста, не надо закатывать глаза и вскрикивать о "жесткой властной вертикали". Надо вспомнить, что в России такого рода помощь, причем абсолютно незнакомым людям — есть цивилизационная норма поведения. А за лекарства, кстати, деньги вот в таких ситуациях не берут.
Страна, ставшая сильной, красивой, богатой, ухоженной — за то время, что у ее руля находится Владимир Путин. Труд? Общий и упорный. Отвага? Вечная, как сама Россия. Вера и вера в будущее? Мы бы без этого не победили тогда и не побеждали бы сейчас.
Но есть то, что давало силы все преодолеть, выстоять и идти, не испытывая страха.
"Вы влюблены?" — спросили Путина. И он ответил: "Да".
И если спрашивать о секрете и тайне всех наших свершений, общих и личных, она — в этом коротком слове. У нас есть любовь. И поэтому у нас есть будущее.
В Госдуме назвали "Итоги года" глубоким разговором с народом
В Госдуме назвали "Итоги года" глубоким разговором с народом
Вчера, 17:03
 
