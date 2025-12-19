https://ria.ru/20251219/putin-2063355979.html
Путин призвал заинтересовать компании в Ангаро-Енисейском кластере
Путин призвал заинтересовать компании в Ангаро-Енисейском кластере
Нужно заинтересовать компании, приходящие в проект Ангаро-Енисейского кластера, государство оказало бы им поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин призвал заинтересовать компании в Ангаро-Енисейском кластере
Путин призвал привлечь инвесторов в проект Ангаро-Енисейского кластера