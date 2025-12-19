Рейтинг@Mail.ru
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
17:00 19.12.2025
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин
Если Киев хочет использовать возможные выборы на Украине, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
киев
украина
россия
в мире, киев, украина, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин

Путин: если Киев хочет использовать выборы против РФ, то это неправильно

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если Киев хочет использовать возможные выборы на Украине, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильно, заявил президент России Владимир Путин.
"А если они (представители киевского режима - ред.) хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
