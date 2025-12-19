Рейтинг@Mail.ru
Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года" - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 19.12.2025 (обновлено: 17:01 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063351226.html
Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года"
Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года" - РИА Новости, 19.12.2025
Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года"
Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в колл-центре программы "Итоги года", РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:54:00+03:00
2025-12-19T17:01:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
ростелеком
сбер
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_16f857d2bcaeb033e5c6ecf81a659071.jpg
https://ria.ru/20251218/rossijane-2062833622.html
https://ria.ru/20251219/itogi-2063252231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063353068_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_5036520e3e300da18bec1ea613382415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, ростелеком, сбер, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Ростелеком, Сбер, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года"

Путин начал общение с волонтерами, работавшими в колл-центре "Итогов года"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения Народный фронт За Россию - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в колл-центре программы "Итоги года", а также сотрудниками "Сбера", занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.
Путин отправился на встречу с волонтерами сразу после завершения совмещенных прямой линии и пресс-конференции. На общение с президентом сегодня пришел расширенный состав волонтеров со стороны ОНФ. Год назад это были только слепые и слабовидящие ветераны СВО. В 2025 году к ним присоединились и другие волонтеры - герои спецоперации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину
18 декабря, 09:39
Также на встречу с главой государства пришел молодежный состав ОНФ - волонтеры, которые отличились при снабжении фронта или при выполнении иных задач.
Среди участников встречи в этом году и сотрудники "Сбера", занимавшиеся доработкой системы искусственного интеллекта для сбора, сортировки и обработки вопросов на прямую линию.
Традиционно на встрече присутствуют сотрудники Ростелекома - люди, которые уже 20 лет принимают звонки, поступающие на прямую линию.
Представил всех президенту глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Главные вопросы: прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 16:38
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтРостелекомСберИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала