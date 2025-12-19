Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в колл-центре программы "Итоги года", а также сотрудниками "Сбера", занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.
Путин отправился на встречу с волонтерами сразу после завершения совмещенных прямой линии и пресс-конференции. На общение с президентом сегодня пришел расширенный состав волонтеров со стороны ОНФ. Год назад это были только слепые и слабовидящие ветераны СВО. В 2025 году к ним присоединились и другие волонтеры - герои спецоперации.
Также на встречу с главой государства пришел молодежный состав ОНФ - волонтеры, которые отличились при снабжении фронта или при выполнении иных задач.
Среди участников встречи в этом году и сотрудники "Сбера", занимавшиеся доработкой системы искусственного интеллекта для сбора, сортировки и обработки вопросов на прямую линию.
Традиционно на встрече присутствуют сотрудники Ростелекома - люди, которые уже 20 лет принимают звонки, поступающие на прямую линию.
Представил всех президенту глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.