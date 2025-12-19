Путин начал общение с волонтерами колл-центра "Итогов года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в колл-центре программы "Итоги года", а также сотрудниками "Сбера", занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.