Путин рассказал, как выстраивать учебный процесс в школах с развитием ИИ

"Действительно возникает опасность того, что дети, подростки, школьники, да и студенты, не будут сами думать и искать решения, а просто нажимать на кнопку и получать нужный ответ. Это сложная задача, она будет усложняться организацией образовательного процесса. Как в средних учебных заведениях, так и в высшей школе. Нужно таким образом выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи решались и обрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, школьником, студентом, ставились прямо на месте, в аудитории, и прямо на месте они решались человеком конкретно. Чтобы была необходимость включать мозги, работать, думать. Чтобы это не привело к тому, чтобы часть общества была думающей, а другая пойдет по простому пути, интеллектуально деградировать. Этого нельзя допустить, это большая задача для образовательной системы и для семьи", заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.