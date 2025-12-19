https://ria.ru/20251219/putin-2063349466.html
Путин рассказал, как выстраивать учебный процесс в школах с развитием ИИ
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что школы на фоне развития искусственного интеллекта должны выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы задачи решались прямо на месте и ученики прилагали собственные усилия.
"Действительно возникает опасность того, что дети, подростки, школьники, да и студенты, не будут сами думать и искать решения, а просто нажимать на кнопку и получать нужный ответ. Это сложная задача, она будет усложняться организацией образовательного процесса. Как в средних учебных заведениях, так и в высшей школе. Нужно таким образом выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи решались и обрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, школьником, студентом, ставились прямо на месте, в аудитории, и прямо на месте они решались человеком конкретно. Чтобы была необходимость включать мозги, работать, думать. Чтобы это не привело к тому, чтобы часть общества была думающей, а другая пойдет по простому пути, интеллектуально деградировать. Этого нельзя допустить, это большая задача для образовательной системы и для семьи", заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.