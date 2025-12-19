Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ремонт в кремлевской квартире сделали еще при бывшем российском президенте Борисе Ельцине, и с тех пор ничего не было изменено, сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Вы знаете, это все, что там сделано в Кремле, это было сделано еще прежним руководителем, управляющим делами президента при Борисе Николаевиче Ельцине . И с тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего: никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Делалось это, я думаю, наверное, надо у Павла Павловича (Бородина - ред.) спросить, это делалось наверняка под присмотром и по требованиям КГИОП ", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Российский лидер отметил, что интерьеры Кремля требуют бережного к ним подхода, и делалось все в квартире для того, чтобы в течение дня можно было бы там отдохнуть, если есть необходимость.