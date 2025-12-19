https://ria.ru/20251219/putin-2063348201.html
Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине
Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине
Ремонт в кремлевской квартире сделали еще при бывшем российском президенте Борисе Ельцине, и с тех пор ничего не было изменено, сообщил российский лидер... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:48:00+03:00
2025-12-19T16:48:00+03:00
2025-12-19T16:48:00+03:00
владимир путин
борис ельцин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6420292367e83df10926e845a393ca30.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063343528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_f137d95eda6a76d1459684ce62a1d305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, борис ельцин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Борис Ельцин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине
Путин: в кремлевской квартире не делали ремонт со времен Ельцина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ремонт в кремлевской квартире сделали еще при бывшем российском президенте Борисе Ельцине, и с тех пор ничего не было изменено, сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Вы знаете, это все, что там сделано в Кремле, это было сделано еще прежним руководителем, управляющим делами президента при Борисе Николаевиче Ельцине
. И с тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего: никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Делалось это, я думаю, наверное, надо у Павла Павловича (Бородина - ред.) спросить, это делалось наверняка под присмотром и по требованиям КГИОП
", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Российский лидер отметил, что интерьеры Кремля требуют бережного к ним подхода, и делалось все в квартире для того, чтобы в течение дня можно было бы там отдохнуть, если есть необходимость.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.