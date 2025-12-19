Рейтинг@Mail.ru
16:48 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063348201.html
Путин заявил, что ремонт в кремлевской квартире сделали еще при Ельцине
2025-12-19T16:48:00+03:00
2025-12-19T16:48:00+03:00
владимир путин
борис ельцин
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин, борис ельцин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Борис Ельцин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ремонт в кремлевской квартире сделали еще при бывшем российском президенте Борисе Ельцине, и с тех пор ничего не было изменено, сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Вы знаете, это все, что там сделано в Кремле, это было сделано еще прежним руководителем, управляющим делами президента при Борисе Николаевиче Ельцине. И с тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего: никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Делалось это, я думаю, наверное, надо у Павла Павловича (Бородина - ред.) спросить, это делалось наверняка под присмотром и по требованиям КГИОП", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Российский лидер отметил, что интерьеры Кремля требуют бережного к ним подхода, и делалось все в квартире для того, чтобы в течение дня можно было бы там отдохнуть, если есть необходимость.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Владимир ПутинБорис ЕльцинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
