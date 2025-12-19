https://ria.ru/20251219/putin-2063345493.html
Путин назвал вопрос создания семьи фундаментальным
Президент России Владимир Путин назвал фундаментальным вопрос создания семьи и рождения ребенка. РИА Новости, 19.12.2025
россия
Путин назвал вопрос создания семьи и рождения ребенка фундаментальным