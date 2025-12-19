Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063344683.html
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России
Президент России Владимир Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:45:00+03:00
2025-12-19T16:45:00+03:00
россия
москва
вологда
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_cdc53095eaf22e752c86e8352b608232.jpg
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
россия
москва
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_fb192c3d64bc3b865d49d21490bc6bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вологда, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Москва, Вологда, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России

Путин на прямой линии пообещал проголосовать за молодежную столицу России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России.
В этом году в финал конкурса Росмолодежи "Молодежная столица" вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Города-победители станут известны в субботу на премии "Время молодых", которая пройдет в Москве на площадке Национального центра "Россия".
"Обязательно", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос, проголосует ли он за молодежную столицу РФ.
В 2024 году молодежными столицами стали Москва и Владивосток, в 2023 году - Нижний Новгород.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин принимает участие в открытии молодежных центров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
28 июня, 14:43
 
РоссияМоскваВологдаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала