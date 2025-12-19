https://ria.ru/20251219/putin-2063344683.html
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России
Президент России Владимир Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:45:00+03:00
2025-12-19T16:45:00+03:00
2025-12-19T16:45:00+03:00
россия
москва
вологда
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_cdc53095eaf22e752c86e8352b608232.jpg
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
россия
москва
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063334425_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_fb192c3d64bc3b865d49d21490bc6bd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вологда, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Москва, Вологда, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Путин пообещал проголосовать за молодежную столицу России
Путин на прямой линии пообещал проголосовать за молодежную столицу России