Путин назвал качества, благодаря которым становятся Героями России

"Я его пригласил в Кремль вчера-позавчера. И раньше еще, после его доклада прямо с линии боевого соприкосновения, я попросил коллег спросить, какие есть вопросы, в том числе бытового характера. Я считаю, что (в случае - ред.) если мы контактируем с кем-то, тем более, что с ребятами на линии боевого соприкосновения, надо постараться бытовые вопросы порешать. С ним поговорили. Наран меня простит, я раскрою эту тайну. Спрашиваю: чего попросил? "Мама в возрасте, со здоровьем проблемы, помогите маме". Вот, смотрите: такое отношение к маме - это не просто отношение одного человека к другому, это мировоззрение. И люди с таким подходом, с такими ценностями в жизни становятся Героями России", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.