https://ria.ru/20251219/putin-2063343528.html
Путин назвал качества, благодаря которым становятся Героями России
Путин назвал качества, благодаря которым становятся Героями России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал качества, благодаря которым становятся Героями России
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:41:00+03:00
2025-12-19T16:41:00+03:00
2025-12-19T16:41:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063322277_0:173:3045:1886_1920x0_80_0_0_a85bd55485cf5a6cc6d25f252629015d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063322277_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_adeabfafb8a448058fb21684d3d50b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал качества, благодаря которым становятся Героями России
Путин назвал качества Героев России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Наран Очир-Горяев попросил помочь его маме из-за проблем со здоровьем, и заявил, что люди с такими ценностями и становятся Героями России.
"Я его пригласил в Кремль вчера-позавчера. И раньше еще, после его доклада прямо с линии боевого соприкосновения, я попросил коллег спросить, какие есть вопросы, в том числе бытового характера. Я считаю, что (в случае - ред.) если мы контактируем с кем-то, тем более, что с ребятами на линии боевого соприкосновения, надо постараться бытовые вопросы порешать. С ним поговорили. Наран меня простит, я раскрою эту тайну. Спрашиваю: чего попросил? "Мама в возрасте, со здоровьем проблемы, помогите маме". Вот, смотрите: такое отношение к маме - это не просто отношение одного человека к другому, это мировоззрение. И люди с таким подходом, с такими ценностями в жизни становятся Героями России", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.