Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
Прямая линия с Путиным завершилась
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.
В общей сложности глава государства ответил 29-ти российским журналистам, а также восьми представителям иностранных СМИ. Каждый четвертый вопрос касался социальной политики, 12 вопросов - темы СВО и украинского урегулирования, столько же вопросов было о внешней политике, 11 - об экономике России. Также на прямой линии Путину 22 раза задавали вопросы личного характера.