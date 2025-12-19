Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия с Путиным завершилась - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 19.12.2025 (обновлено: 23:38 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063343209.html
Прямая линия с Путиным завершилась
Прямая линия с Путиным завершилась - РИА Новости, 19.12.2025
Прямая линия с Путиным завершилась
Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:40:00+03:00
2025-12-19T23:38:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_10838a6584d7c42d9aa37b79562aa959.jpg
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063306370_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_5f7a8402fceb9270416420fd39f78a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, россия, политика
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Россия, Политика
Прямая линия с Путиным завершилась

Прямая линия с Путиным завершилась, продлившись более четырех часов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, завершилась, продлившись 4,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.
В общей сложности глава государства ответил 29-ти российским журналистам, а также восьми представителям иностранных СМИ. Каждый четвертый вопрос касался социальной политики, 12 вопросов - темы СВО и украинского урегулирования, столько же вопросов было о внешней политике, 11 - об экономике России. Также на прямой линии Путину 22 раза задавали вопросы личного характера.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала