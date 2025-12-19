Прямая линия с Путиным завершилась

Глава государства ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.

В общей сложности глава государства ответил 29-ти российским журналистам, а также восьми представителям иностранных СМИ. Каждый четвертый вопрос касался социальной политики, 12 вопросов - темы СВО и украинского урегулирования, столько же вопросов было о внешней политике, 11 - об экономике России. Также на прямой линии Путину 22 раза задавали вопросы личного характера.