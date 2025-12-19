https://ria.ru/20251219/putin-2063342619.html
Россия должна защищать соотечественников за рубежом аккуратно, заявил Путин
2025-12-19T16:39:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна защищать своих соотечественников за рубежом аккуратно, желательно не агрессивными способами, чтобы не ухудшать их положение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы на что обратить ваше внимание по поводу того, как это (защищать соотечественников за рубежом - ред.) делать. Нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников. А значит, делать это нужно аккуратно, желательно не агрессивными способами", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.