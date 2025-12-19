https://ria.ru/20251219/putin-2063341636.html
Путин допустил прекращение ударов по Украине в день проведения выборов
Россия готова подумать, чтобы воздержаться от ударов по Украине в день голосования, если там будут проводиться выборы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
украина
россия
