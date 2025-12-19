Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил прекращение ударов по Украине в день проведения выборов - РИА Новости, 19.12.2025
16:37 19.12.2025
Путин допустил прекращение ударов по Украине в день проведения выборов
Россия готова подумать, чтобы воздержаться от ударов по Украине в день голосования, если там будут проводиться выборы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия готова подумать, чтобы воздержаться от ударов по Украине в день голосования, если там будут проводиться выборы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тем не менее, может быть сейчас скажу вещь, которая прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Киев должен позволить голосовать украинцам, живущим в России, заявил Путин
Заголовок открываемого материала