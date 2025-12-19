https://ria.ru/20251219/putin-2063341248.html
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом, и уже это делает. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:36:00+03:00
2025-12-19T16:36:00+03:00
2025-12-19T16:43:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом, и уже это делает.
"Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.