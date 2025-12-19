Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заниматься защитой соотечественников за рубежом, и уже это делает.

"Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.