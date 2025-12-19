Путин с юмором отреагировал на новость о помолвке Бажанова

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на новость о помолвке журналиста Кирилла Бажанова, прозвучавшую в зале во время итоговой пресс-конференции.

Информация о том, что возлюбленная Бажанова согласилась принять его предложение руки и сердца, была озвучена в перерыве между вопросами. При этом отмечалось, что сам журналист ранее поднимал тему материальной ответственности мужчины и необходимости серьезно подходить к созданию семьи.

Комментируя услышанное, Путин в шутливой форме предложил помочь будущим молодоженам.

"Ну вот, мы сейчас с шапкой по кругу пойдём и соберём вам как минимум на свадьбу", - сказал президент.

Реплика главы государства вызвала оживление и смех в зале. Участники пресс-конференции отреагировали аплодисментами, а момент стал одним из самых неформальных за весь разговор с президентом, который продолжался несколько часов и был посвящен в основном вопросам экономики, социальной политики, регионального развития и международных отношений.