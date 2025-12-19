https://ria.ru/20251219/putin-2063340288.html
Путин назвал число украинцев, проживающих в России
Путин назвал число украинцев, проживающих в России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал число украинцев, проживающих в России
В России, по разным подсчетам, проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:35:00+03:00
2025-12-19T16:35:00+03:00
2025-12-19T16:39:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
украина
владимир путин
россия
украина
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, украина, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин назвал число украинцев, проживающих в России
Путин: в России проживает от 5 до 10 млн украинцев