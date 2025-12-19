https://ria.ru/20251219/putin-2063339321.html
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, это возможно только в результате выборов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Путин: власть на Украине должна стать легитимной, а без выборов это невозможно