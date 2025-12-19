Рейтинг@Mail.ru
16:32 19.12.2025 (обновлено: 16:36 19.12.2025)
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов
Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, это возможно только в результате выборов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия
Путин заявил, что власть на Украине не сможет стать легитимной без выборов

Путин: власть на Украине должна стать легитимной, а без выборов это невозможно

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, это возможно только в результате выборов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
