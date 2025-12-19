Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример
16:32 19.12.2025
Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример
Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал большой честью и предметом особой гордости то, что президент России Владимир Путин привел его семью в качестве примера прочной РИА Новости, 19.12.2025
россия
кавказ
рамзан кадыров
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
кавказ
россия, кавказ, рамзан кадыров, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Кавказ, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример

Кадыров считает честью и особой гордостью, что Путин привел в пример его семью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал большой честью и предметом особой гордости то, что президент России Владимир Путин привел его семью в качестве примера прочной многодетной семьи.
В пятницу Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал хорошей существующую на Кавказе традицию рано жениться и заявил, что в этом с жителей региона надо брать пример. Он уточнил, что знает об этом, потому что про такую традицию рассказал ему глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого также много детей, и они рано выходят замуж и женятся.
"Для меня и для всех Кадыровых большая честь и предмет особой гордости то, что президент России привел нашу семью в пример. Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа. Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

