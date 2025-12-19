Рейтинг@Mail.ru
Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 19.12.2025 (обновлено: 16:41 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063338878.html
Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, заявил Путин
Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, заявил Путин
Россия проводила выборы на всех уровнях, несмотря на то, что их пытались сорвать в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:31:00+03:00
2025-12-19T16:41:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307816_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_cd9b7b1414b808e73ae62c5729922565.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063338968.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307816_560:0:3291:2048_1920x0_80_0_0_67a3054356048b73f82245588c693a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, заявил Путин

Путин: Россия проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия проводила выборы на всех уровнях, несмотря на то, что их пытались сорвать в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы то проводили и президентские выборы, и проводили муниципальные выборы, региональные. Вот в этом сентябре провели очередные выборы. Нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам старались их сорвать для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность, напрямую, целенаправленно били по избирательным участкам. Никогда не забуду, когда возникла такая угроза. По-моему, это было в ДНР. Люди стояли в очереди на избирательный участок, начался обстрел - люди ушли в подвалы, а потом, когда обстрел закончился, вышли и опять встали в очередь, и проголосовали", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин допустил прекращение ударов по Украине в день проведения выборов
Вчера, 16:31
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала